'Việc nhẹ, lương cao' ở Campuchia: Phòng tra tấn nơi 'địa ngục trần gian'

Sau khi làm được gần một tháng, vì không thể chịu được nữa nên C. đã nảy sinh ý định trốn khỏi hang ổ buôn người. Mặc dù toàn bộ khu vực làm việc được canh gác rất cẩn mật. C. nhớ rất rõ về kế hoạch trốn chạy đó.

Ngoài những hình phạt man rợ, "Khánh Sky" còn thường xuyên đánh nhân viên thay vì nhắc nhở làm việc. "Cứ hở ra là bị "Khánh Sky" đánh. Có những lúc nhân viên bị đạp thẳng vào mặt, vả hộc máu mũi, thậm chí là bị chích điện", C. nói.

Theo C., trong tổ của em có 10 người, có một người bạn cùng quê vì không nhắn tin trả lời khách hàng đã bị "Khánh Sky" bắt quỳ gối làm việc cả buổi, không cho ăn cơm.

"Nhân viên nào không hoàn thành nhiệm vụ trong buổi làm việc sẽ không được về ngủ, phải ở lại tăng ca. Khi tăng ca vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bắt quỳ gối làm việc. Hình phạt cứ thế tăng dần, đến khi vào căn phòng tối thì chẳng ai dám cự cãi gì nữa", C. kể.

"Khánh Sky" cũng chính là nỗi ám ảnh đối với C. và những nhân viên ở đây. N.V.C. nhớ nhất về "Khánh Sky" bởi cách quản lý hung tợn và những trận đòn vô cớ.

Công ty của C. làm có ông chủ là người Trung Quốc. Để quản lý nhân viên, ông chủ giao một người đàn ông tên Tạ Duy Khánh (tên thường gọi là "Khánh Sky" - khoảng ngoài 30 tuổi, quê Hải Phòng) cai quản.

Công việc của N.V.C. bắt đầu từ 17h đến 5h sáng hôm sau. Mỗi buổi làm việc, C. phải nhắn tin, lôi kéo được 2 khách hàng vào app game và đánh bài... nạp tiền, 2 khách tạo tài khoản, 2 khách làm nhiệm vụ trên app.

Khu vực làm việc tại Campuchia được cảnh giới nghiêm ngặt (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đó là một ngày tháng 4/2022, khoảng 5h sáng, C. và 3 người bạn cùng phòng vừa hết giờ làm việc, trở về nơi nghỉ. Trên đường về phòng, họ rủ thêm 2 người khác lên kế hoạch chạy trốn.

Quá trình làm việc, C. và nhóm bạn tranh thủ từng phút, từng giây để ý những sơ hở. Thậm chí, nhiều khi C. còn tận dụng máy tính để tra bản đồ, định vị lại địa hình nơi mình đang ở để tìm cách trốn thoát.

Công việc của C thi thoảng phải gửi vị trí của công ty cho khách hàng vào chơi và nạp tiền. Những lúc như thế, C. tranh thủ từng giây vào xem mình đang ở đâu. C. còn dò từng khoảng cỏ trống quanh bức tường bảo vệ, lên kế hoạch tìm lối đào tẩu.

"Sau nhiều ngày quan sát, em phát hiện có một đường ống sắt ở tầng 2 nối ra phía ngoài khu vực bờ tường thép gai. Ở tầng 3, chúng em xác định, đã bỏ trốn nhất định phải thành công, nếu không chỉ có con đường chết. Lúc đó, nhóm bọn em định nhân lúc quản lý, bảo vệ sơ hở sẽ bám theo đường ống sắt để thoát ra ngoài, đến bờ rào gai sẽ dùng vải cuốn để vượt qua. Tuy nhiên, do trời mưa quá to, bờ tường thép gai lại có điện nên không ai dám trốn nữa", C. nhớ lại.

Sau khi bị bán, các nạn nhân được đưa vào Casino để làm việc (Ảnh minh họa).

Còn D., những đoạn video về căn phòng tra tấn khiến chàng trai trẻ không dám nghĩ đến ý định bỏ trốn, ngoan ngoãn làm việc theo sự sắp đặt của chủ và đợi ngày được giải thoát. Tuy nhiên, sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ, bà chủ tên Âu đã không giữ lời hứa, bán D. cho một công ty khác với giá cao gấp đôi thời điểm mua ban đầu.

Tại đây, D. đã may mắn sống sót trở về sau gần 100 ngày chịu cảnh "địa ngục trần gian" nơi xứ người...

Còn nữa...

Theo dantri.com.vn