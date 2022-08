Việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy của nạn buôn bán người

Trả lời báo chí, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan vụ 40 người Việt tháo chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang xác định được 4 đường dây mua bán người. Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, khi bị bán vào casino ở Campuchia để làm các công việc bất hợp pháp, nhiều công dân không đồng ý làm hoặc không làm đạt chỉ tiêu thì bị đánh đập, uy hiếp. Đặc biệt, có trường hợp bị bán từ casino này qua casino khác.