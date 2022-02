Việc nên làm trong ngày Lập Xuân để chiêu cầu tài lộc, hóa giải vận hạn

Theo phong thủy, tiết Lập Xuân rơi vào đúng tháng Giêng âm lịch, là lúc dương khí dồi dào, vận khí, tinh thần cũng như sức khỏe của con người có sự chuyển biến tích cực nhất.

Do đó, vào tiết Lập Xuân này người ta sẽ thường bắt đầu những công việc quan trọng. Các bạn có thể làm các công việc như cầu may mắn, bình an, cầu tài lộc, cầu tự, nhập hàng vào kho, bốc thuốc chữa bệnh, làm từ thiện và tổ chức hỷ sự.

Cần thực hiện nghi thức nghênh Thái Tuế trong ngày Lập Xuân

Như đã chia sẻ, theo quan niệm dân gian, Thái Tuế là vị thần cai quản một năm. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là lúc các vị thần “trao quyền cho nhau”.