Máy điều hoà không khí là thiết bị sử dụng năng lượng điện để thay đổi nhiệt độ và cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Hiện nay, thị trường phổ biến cả loại điều hoà một chiều chỉ có khả năng làm mát và điều hoà 2 chiều có thể làm mát và sưởi ấm. Ngoài ra, thiết bị này còn có khả năng làm sạch không khí nhờ hệ thống lọc, giúp đem đến không gian dễ chịu, sạch khuẩn, an toàn cho sức khoẻ.

Việc nên làm sau khi tắt điều hòa để tiết kiệm tiền điện mỗi tháng

Điều hoà không khí là một trong những thiết bị tiêu thụ điện năng lớn trong gia đình. Do đó, bên cạnh việc lựa chọn chiếc điều hoà có công suất phù hợp với không gian sống, cài đặt chế độ hợp lý, bạn cũng cần biết một việc nên làm sau khi tắt điều hòa để tiết kiệm đáng kể tiền điện mỗi tháng.

Khi sử dụng điều hoà, người dùng thường chỉ quan tâm chính đến 2 nút là on - off trên điều khiển, nếu cần bật thì bấm on và cần tắt thì bấm off.

Tuy nhiên, nếu chỉ tắt điều hoà bằng nút off trên điều khiển thì thiết bị sẽ vẫn được cấp nguồn điện và chuyển sang chế độ chờ. Điều này đồng nghĩa với việc điều hoà nhà bạn vẫn đang âm thầm tiêu thụ một lượng điện nhất định, tương đương với một chiếc bóng đèn 15W.