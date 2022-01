Việc làm sai lầm có thể gây điếc tai: Ngày càng nhiều người trẻ mắc

Hiện nay, đeo tai nghe đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ, bất kể là nghe nhạc, nghe điện thoại, học tập,... mọi người đều sử dụng tai nghe. Những năm gần đây càng ngày càng nhiều người trẻ bị suy giảm thính lực do đeo tai nghe quá lâu, nghe với âm lượng quá to,....



Bác sĩ Meng Zhaoli - chủ nhiệm Khoa tai mũi họng của Bệnh viện Hoa Tây Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết tại khoa của họ ngày nào cũng khám cho các bệnh nhân bị suy giảm thính lực. Bệnh nhân của họ thường đến thăm khám khi bản thân xuất hiện tình trạng ù tai, đau tai. Khi làm kiểm tra thính lực thì tai đã bị tổn thương ở mức độ nhất định. Sau khi thăm khám chi tiết, bác sĩ phát hiện ra rất nhiều người có thói quen đeo tai nghe trong thời gian dài hoặc đeo tai nghe đi ngủ,... Trong những năm gần đây, bệnh suy giảm thính lực đang có xu hướng trẻ hoá. Bác sĩ chia sẻ bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của họ thậm chí mới chỉ có mười mấy tuổi và đang là học sinh trung học cơ sở.



Thực ra, đây không chỉ là tình trạng ở riêng Trung Quốc, trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp suy giảm thính lực do sử dụng tai nghe sai cách trong thời gian dài.



Ảnh hưởng của việc đeo tai nghe đối với các tế bào lông trong tai



Trong ốc tai của con người có một tế bào rất quan trọng là tế bào lông trong tai, có nhiệm vụ chính là nhận biết thông tin âm thanh, truyền đến các tế bào thần kinh, sau đó truyền đến não bộ giúp chúng ta có thể nghe các loại âm thanh. Một người bình thường có khoảng 30.000 tế bào lông tai. Tuy nhiên, các tế bào lông tai thường rất mỏng manh và dễ bị tổn thương theo thời gian hoặc khi gặp âm thanh quá lớn.



Tế bào lông tai hoạt động liên tục và tiếp nhận với các âm thanh từ môi trường, từ các cuộc trò chuyện,… kể cả khi bạn đang ngủ. Nếu bạn đeo tai nghe trong thời gian dài, đồng thời vặn to âm lượng lên mức cao sẽ khiến tế bào lông tai bị tổn thương, từ đó gây ra suy giảm thính lực, thậm chí sẽ gây ra điếc tai.



Thói quen sai lầm khi sử dụng tai nghe



1. Đeo tai nghe trong thời gian dài với âm lượng to



Các âm thanh lớn đều được coi là tác nhân có hại cho thính giác. Vì vậy để bảo vệ thính giác bạn không nên đeo tai nghe trong thời gian dài.



Tai người sẽ nghe được âm lượng 80 decibel trong thời gian tối đa là 8 giờ liên tục. Vượt quá thời gian này sẽ gây ra tổn thương cho thính giác. Nếu tăng âm lượng lên thành 83 decibel thì thời gian nghe sẽ giảm xuống còn tối đa là 4 giờ. Nếu vượt quá thời gian này sẽ làm tăng nguy cơ bị điếc do tiếng ồn.



Hiện nay, các thiết bị phát âm thanh thông thường sẽ có âm lượng tối đa là 120 decibel; 70% âm lượng sẽ rơi vào khoảng 84 decibel. Nếu vặn âm lượng to hơn thì sẽ rơi vào khoảng 100 decibel, thời gian nghe sẽ phải giảm xuống ít hơn mười lăm phút. Nếu vượt quá thời gian này sẽ tăng nguy cơ bị suy giảm thính lực.