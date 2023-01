Việc làm gấp của Huy Trần sau Tết đầu làm rể miền Tây

Khoảnh khắc "leo cây" của "chàng rể miền Tây" do Ngô Thanh Vân ghi lại.

Clip: Một số hoạt động của Huy Trần khi ăn Tết quê vợ.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần có 2 năm hẹn hò lãng mạn trước khi tổ chức đám cưới hôm 8/5/2022. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại một bãi biển ở Đà Nẵng, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và khán giả.