Video nữ tỷ phú của Hoa hậu Hoàn vũ nhảy múa phản cảm

Ngày 17/3, đoạn video ghi lại cảnh nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - bà chủ Hoa hậu Hoàn vũ nhảy múa phản cảm trên một chương trình truyền hình Thái Lan thu hút khán giả.

Theo đó, đây là những hình ảnh khi bà Anne góp mặt với vai trò khách mời trong chương trình truyền hình thực tế Project Runway Thailand tháng 5/2022.