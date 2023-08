Video Jisoo (BlackPink) dạy Haaland vũ đạo nở hoa hút triệu view

Your browser does not support the video tag.

Jisoo hướng dẫn Erling Haaland vũ điệu nở hoa.

Mạng xã hội Twitter đang thịnh hành nhiều bài viết đăng video Jisoo dạy nhảy cho Erling Haaland trong buổi phỏng vấn. Trong lúc trò chuyện, cầu thủ đội Manchester City nói mong muốn được chị cả nhóm BlackPink hướng dẫn vũ điệu nở hoa. Đây là điệu múa "làm mưa làm gió" trên TikTok, được giới trẻ nhiều quốc gia yêu thích, cover, xuất phát từ MV Flower.

Trong lúc Jisoo hướng dẫn, tiền đạo Manchester City chăm chú theo dõi. Cô giáo Jisoo nhiệt tình đến mức đem hoa đến buổi phỏng vấn, yêu cầu Haaland mang vào tay cho hợp hoàn cảnh.