Video Jennie (BlackPink) tắm gây tranh cãi

Người hâm mộ tỏ ra tức giận khi Jennie bị soi khoảnh khắc lộ khuyết điểm hình thể. Họ cho rằng nhận xét tiêu cực về cơ thể người khác là mất lịch sự. Ngày 9/11, Jennie xuất hiện trong video của tạp chí Vogue về chủ đề chăm sóc sức khỏe. Trong video, Jennie chia sẻ về thói quen đi xông hơi sau những giờ tập luyện mệt mỏi được hình thành từ nhiều năm trước. Phòng xông hơi không phải loại hình dịch vụ phổ biến, mà còn được xem là nét văn hóa của Hàn Quốc. Trong đó, ngoài phòng xông hơi và tắm vòi sen, người ta còn xây bể tắm nước nóng và bể tắm nước lạnh để khách hàng ngâm mình. Theo người bản xứ, hoạt động này mang lại nhiều lợi ích như cải thiện tâm trạng và thư giãn cơ thể. Jennie cũng có cảm nhận tương tự về việc ngâm nước lạnh: “Nó giống như một nút tái khởi động cơ thể bạn”. Your browser does not support the video tag.

Jennie chia sẻ lợi ích của việc ngâm nước lạnh. Video: Vogue. Video cũng bao gồm hình ảnh người đẹp BlackPink ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cô được thấy mặc quần đùi biker bó sát và áo ngực thể thao đứng khởi động trên bãi cỏ trước khi bước vào bồn nước. Video mới về Jennie thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với hàng trăm nghìn lượt xem trên kênh YouTube và Instagram của Vogue. Khán giả dành nhiều lời khen cho nữ thần tượng sinh năm 1996: “Tôi thích cách cô ấy nói về việc tự chăm sóc bản thân. Mantra không chỉ là một bài hát, đó là phong cách sống của cô ấy”, “Tôi thích khi Jennie, với tư cách là một phụ nữ, tự tin về cơ thể của mình. Cô ấy cũng có tư duy tích cực tuyệt vời”, “Cô ấy nói chuyện hay quá”, “Giọng của Jennie thật mượt mà”, “Nghe cô ấy nói như trúng bùa chú”, “Cô ấy thật lộng lẫy và thanh lịch”… Bên cạnh bình luận tích cực, Jennie đối mặt một số khán giả săm soi ngoại hình cô.

Jennie lộ bụng hơi nhô ở góc nghiêng. Trong bài đăng trên diễn đàn trực tuyến, với tiêu đề “Tôi cảm thấy thực sự gần gũi với Jennie sau khi nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy”, một cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp màn hình giọng ca Solo từ một bên, để lộ phần bụng hơi nhô ra. Nhận xét này khiến đông đảo fan của Jennie giận dữ. Họ chỉ trích cư dân mạng trên có ác ý, cố tình vạch lá tìm sâu để dìm chủ nhân hit Mantra. Họ cáo buộc người giấu tên có ý chê thân hình Jennie không đẹp như mọi người tung hô, thay vào đó lộ khuyết điểm bụng to giống nhiều cô gái bình thường khác. “Tôi đã xem video. Cô ấy hít thở sâu trước khi ngâm mình trong nước lạnh. Hình ảnh trên là khoảnh khắc bụng cô ấy phồng lên vì hít không khí vào. Tuy nhiên, người nào đó sử dụng điều đó để chống lại cô ấy. Thật quá ác ý”, “Chỉ trích thần tượng vì khuôn mặt hay cơ thể của họ thật là khiếm nhã và vô nghĩa”, “Đối với những người thích xét nét các nữ thần tượng về khuôn mặt hay thân hình, tại sao không công khai bản thân đi? Tại sao lại ngồi ở nhà, chụp ảnh màn hình kỳ lạ và để lại bình luận ghét bỏ?”, “Người này ghen tỵ với Jennie à?”… là những ý kiến bảo vệ Jennie. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng fan Jennie quá nhạy cảm, có thể người đó phát hiện điểm chung giữa mình và ngôi sao Kpop, cảm thấy cô không quá xa vời với thực tế nên muốn chia sẻ với cộng đồng mạng. Đây không phải lần đầu chiếc bụng phình của Jennie trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, khi quảng bá đĩa đơn Mantra vào đầu tháng 10, Jennie tung ảnh chụp mặc bộ đồ trắng tạo dáng ngồi chống tay lên mui ô tô. Góc chụp và cách ngồi cong lưng khiến phần bụng của Jennie to bất thường. Chỉ một chi tiết nhỏ tạo ra cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội, với hai luồng ý kiến khen - chê nữ thần tượng.

Jennie bị soi bụng to bất thường trong poster quảng bá Mantra. Ảnh: IG. Theo Tiền Phong