Video giải cứu 4 đứa trẻ sống sót thần kỳ hơn 40 ngày trong rừng Amazon

Đài truyền hình Colombia ngày 12/6 đã công bố video giải cứu 4 đứa trẻ trong rừng Amazon, hơn 40 ngày sau vụ tai nạn máy bay. Trong đoạn video, những đứa trẻ được các thành viên của lực lượng vũ trang Colombia cho ăn và chăm sóc ngay khi tìm thấy trong rừng.

Tai nạn xảy ra hôm 1/5 khi bốn chị em người Huitoto, từ 1 - 13 tuổi, cùng mẹ từ ngôi làng Araracuara ở Amazon đến San José del Guaviare.

Trước khi rơi, máy bay chở 3 người lớn, 4 trẻ em phát tín hiệu tình trạng khẩn cấp do hỏng động cơ và biến mất khỏi màn hình radar ngay sau đó.