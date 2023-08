Video gây sốt ngày Vu lan: Khách mua hoa được miễn phí khi nói 'con yêu mẹ'

Dịp Vu lan, đoạn video về chương trình "Tặng hoa cho người dám nói lời yêu mẹ" của một phụ nữ trước cửa hàng hoa gây sốt cộng đồng mạng. Nói về lý do thực hiện điều này, người phụ nữ cho biết, chị mong muốn nhiều người làm cha mẹ được hạnh phúc khi nhận những lời yêu thương của con cái trong ngày Vu lan báo hiếu.

Video: Đoạn video gây sốt ngày Vu lan - nói "con yêu mẹ" để được tặng hoa.

Đoạn video cho thấy, người phụ nữ này đến một cửa hàng hoa và mua lại hết số hoa đang có. Sau đó, chị đứng chờ đón những khách hàng đến đây và thông báo sẽ tặng cho họ món quà đặc biệt. Chị không bán mà tặng miễn phí những bó hoa họ chọn với một điều kiện: Họ phải tham gia một thử thách mang tên "Gọi cho mẹ và nói con yêu mẹ".

Đã có rất nhiều khách hàng ngại ngùng khi được yêu cầu nói yêu mẹ, nhưng rồi họ đều vượt qua cảm giác này mà bày tỏ tình yêu cho mẹ theo những cách riêng.