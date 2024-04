Video cậu bé mắc bệnh Down 'nựng' bố bị đột quỵ gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù mắc bệnh Down nhưng cách cậu bé bày tỏ tình cảm với người bố đang nằm viện rất ngọt ngào và gây xúc động.

Giọng cậu khá khó nghe nhưng nhờ “phiên dịch” của người mẹ, có thể thấy cậu bé còn từ chối việc cầm hoa quả từ viện về nhà với lý do “thôi, để cho bố ăn”.

Trước khi về, cậu bé liên tục chúc bố nhanh khỏi, nựng yêu bố và hứa “con về học bài, làm nhiều tiền nuôi bố”.

Sau vài lần chào tạm biệt bố mẹ và mọi người trong phòng, cậu ôm bố thật chặt và thơm lên má bố y hệt một đứa trẻ vài tuổi dành cho người mình yêu thương.

Hàng ngàn người đã "like" và chia sẻ video này trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Cậu bé trong video nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như động viên tinh thần.