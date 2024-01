Victoria Beckham lần đầu có động thái chứng minh tình cảm với dâu trưởng

Nhân dịp dâu trưởng Nicola Peltz bước sang tuổi 29, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham đã có một đăng tải chúc mừng sinh nhật rất ngọt ngào:

"Chúc mừng sinh nhật Nicola Anne Peltz Beckham. Cả nhà yêu thương con rất nhiều. Tình yêu thương, sự nhân hậu, tài năng và cả năng lực nhảy múa của con đều ấn tượng. Con là bạn nhảy xuất sắc của mẹ và cũng là người con dâu đáng yêu nhất".

Trước đó, Victoria vừa chia sẻ một clip cho thấy cô và con dâu cùng nhau nhảy múa vui vẻ trên bờ biển trong kỳ nghỉ của cả gia đình ở Bahamas, nhân dịp đón Giáng sinh và năm mới. Cựu danh thủ David Beckham cũng có đăng tải trên mạng xã hội để chúc mừng sinh nhật của con dâu: "Chúc con có một ngày thật tuyệt vời nhé, mọi người đều yêu thương con".



Nhân dịp dâu trưởng Nicola Peltz (phải) bước sang tuổi 29, nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham (trái) đã có một đăng tải chúc mừng sinh nhật rất ngọt ngào (Ảnh: Page Six).