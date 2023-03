VIB chia 15% cổ tức bằng tiền mặt, lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng

Năm 2022, lợi nhuận hơn 10.000 tỷ đồng

Cụ thể, về kết quả kinh doanh năm 2022 của VIB, lợi nhuận trước thuế đạt 10.581 tỷ, tăng 32,1% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra. Vốn điều lệ đã tăng từ 15.531 lên mức 21.077 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 35,7%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 342,799 nghìn tỷ, tăng 10,8% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 239.920 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 231.899 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Nợ xấu khống chế ở mức 1,79%.

Theo Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch HĐQT VIB, trước Covid, VIB kiên định và nhất quán chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong 3 năm qua do chỉ đạo của NHNN để đảm bảo an toàn hoạt động và hỗ trợ nền kinh tế nên chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Với kết quả kinh doanh năm qua, VIB hoàn toàn có thể chia cổ tức tỷ lệ 38%, tuy nhiên để đảm bảo CAR thì chỉ quyết chia tỷ lệ 35%, thực hiện chi trả trong năm 2023, trong đó 20% cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ tức tiền mặt (chia thành 2 đợt 10% và 5%).