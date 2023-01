Vi vu khám phá 6 lễ hội mùa xuân đặc sắc ở Bắc Bộ

Những màn múa linh vật đặc sắc và tâm linh trong ngày khai hội chùa Hương mang đến không gian, nét đẹp tín ngưỡng độc đáo, đậm đà bản sắc. Hành trình về một miền đất Phật, du khách có cơ hội được tham quan, chiêm bái nhiều hang động, núi non sông nước hiền hoà, cầu năm mới bình an và may mắn.

Lễ hội Yên Tử - mùng 10 đến hết tháng 3 âm lịch

Núi non Yên Tử (Quảng Ninh) không chỉ nổi tiếng với nhiều cảnh quan kỳ vĩ, mà còn là nơi hình thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là trung tâm Phật giáo Việt Nam. Sử sách ghi rằng, gần 1.000 năm trước, Yên Tử được coi là Phúc địa thứ 4 của Giao Châu, được liệt vào hàng “danh sơn”.

Lễ hội xuân Yên Tử diễn ra từ ngày 10 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch thu hút hàng ngàn, hàng vạn du khách. Hành trình đến với ngôi chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử được ví như cuộc thử thách đức tin, tính kiên nhẫn, minh chứng cho lòng thành kính với cõi Phật: “Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu” (Ca dao).

Lễ hội Khai ấn đền Trần - Đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng

Đền Trần toạ lạc tại đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng (TP.Nam Định), nơi thờ các vị vua đời Trần. Hàng năm, đúng giờ Tý ngày rằm tháng Giêng sẽ diễn ra lễ Khai ấn.

Tương truyền, các vua Trần nghỉ Tết âm lịch đến rằm tháng Giêng sẽ Khai ấn trở lại quốc sự, đồng thời qua các lễ tế thể hiện lòng thành kính, biết ơn Tiên tổ, cầu mong quốc thái dân an, thái bình thịnh trị. Trong dân gian cũng ngụ ý những ngày Tết “ăn chơi” đã vãn và chính thức bắt tay vào công việc trong năm mới.

Trải qua bao cuộc bể dâu, ấn cũ đã không còn. Tuy nhiên, năm 1822, vua Minh Mạng đã cho khắc lại ấn mới “Trần triều tự điển” và thêm câu “Tích phúc vô cương”, nhắc lại tín ngưỡng văn hoá tốt đẹp cần được lưu truyền. Ngày nay, vào mỗi dịp Khai ấn đền Trần ở Nam Định thu hút hàng nghìn du khách thập phương về dự lễ với ước vọng năm mới cầu cho bản thân và gia đình bình an, gặp nhiều may mắn.