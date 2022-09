Vị thuốc tự nhiên, dễ tìm, chữa bệnh tiêu hóa

Duy trì huyết áp, tốt cho tim mạch: Theo hiệp hội tim mạch Mỹ, ăn chuối sẽ giúp duy trì huyết áp ở mức trung bình, giảm nguy cơ huyết áp cao và đột quỵ, cung cấp lượng lớn vitamin B6.

Giá trị của chuối cho sức khỏe có thể khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh minh họa.

Hỗ trợ giảm cân, đẹp da: Chuối giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn, duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, giúp giảm cân, mịn da và săn chắc các múi cơ, ngăn cản tình trạng mất nước.

Giàu vitamin C: Một quả chuối cung cấp 15% lượng vitamin C cần thiết trong một ngày. Vitamin C giúp tăng kháng thể, bảo vệ mạch máu, sản xuất collagen kết nối với các cơ, xương và các mô khác trong cơ thể.

Hàm lượng kali cao: Có thể nói, chuối là thực phẩm giàu kali nhất. Một quả chuối trung bình cung cấp tới 422 mg kali tương đương 9% hàm lượng kali cần thiết cho một ngày để có sức khỏe ổn định.

Kali còn giúp cho cơ bắp săn chắc bài tiết lượng muối dư thừa ra ngoài cơ thể, giúp tim mạch hoạt động tốt hơn, đảm bảo nhịp tim và huyết áp ở mức độ bình thường.

Nhiều chất xơ: Một quả chuối chỉ khoảng 105 calo nhưng lại chứa tới 12% chất xơ. Chất xơ là một thành phần quan trọng cho sức khỏe đường tiêu hóa, giảm được nguy cơ bệnh tim và thậm chí là một số loại ung thư. Chất xơ cũng giúp cơ thể duy trì vóc dáng và giảm cân.

Bài thuốc từ quả chuối tiêu:

Quả chuối tiêu chín có vị ngọt, tính rất lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, chỉ khát, nhuận tràng, giải độc. Vỏ có vị ngọt, chát, tính ôn, sát trùng… Quả chuối tiêu chín nhuận tràng, làm dịu, thúc đẩy sự lên da non ở các vết loét trong ruột, chống các rối loạn ruột và dạ dày.

Quả chuối tiêu xanh được dùng chữa bệnh tiêu chảy và kiêt lỵ. Vỏ chữa lỵ, đau bụng, thổ tả, hoặc sắc lấy nước rửa những chỗ mẩn ngứa, lở loét. Bột quả chuối tiêu xanh để phòng và chữa loét dạ dày. Nhựa của quả xanh chữa hắc lào.

Lá chuối tiêu non còn ở trong thân, có thể giã nát, đắp là thuốc cầm máu vết thương, làm dịu vết bỏng. Củ và rễ chuối tiêu giã lấy nước cốt hoặc dịch thân cây uống chữa sưng tấy, nhọt sưng đau, nóng quá phát cuồng, mê sảng, co giật, kiết lỵ, tiêu chảy.

Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường cần thận trọng khi sử dụng vì chuối giàu hydrat cacbon, không nên dùng quá nhiều.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng Đơn vị Điều trị ban ngày

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cơ sở 3