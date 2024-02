Vị thuốc 'quý như vàng' giúp phòng và hỗ trợ điều trị ung thư

TS. Vaidehi Dande - Bác sĩ nhi khoa tại Phòng khám Care For You (Mumbai, Ấn Độ) - cho biết, chất dinh dưỡng vi lượng dù chỉ chiếm một lượng nhỏ trong cơ thể nhưng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, duy trì và nâng cao sức khỏe, phát triển trí tuệ ở mọi độ tuổi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Do vậy, việc cha mẹ nhận biết trẻ thiếu vi chất dinh dưỡng là hết sức quan trọng.