Vì sao vụ án liên quan Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản chưa được xét xử?

Tại cuộc họp báo Bộ Công an vào chiều 19/12, một nội dung được các cơ quan báo chí quan tâm là, vào tháng 7/2019, ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đã bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng", nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử. Một số người dân là bị hại trong vụ án có phản ánh, theo trình tự tố tụng họ phải được nhận các tài liệu điều tra như kết luận điều tra, cáo trạng... nhưng đến nay vẫn chưa được cung cấp.

Trả lời nội dung trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản - Tổng Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198, Bộ luật Hình sự năm 2015. Vụ án này liên quan dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội).