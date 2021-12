Vì sao Việt Nam không thể đơn phương tự cấp phép bay thương mại quốc tế?

Your browser does not support the audio element.

Khẩn trương mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế

Ngày 22/12, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9370/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chủ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về việc mở lại đường bay thương mại quốc tế.

Văn bản nêu rõ: Ngày 10/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chỉ đạo các Bộ triển khai các nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch thí điểm khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế kể từ ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, đến thời điểm từ nay chưa có đủ hướng dẫn của các Bộ đối với việc phục hồi mở lại các đường bay quốc tế.

Về việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu các Bộ Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.