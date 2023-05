Vì sao việc vẽ bậy lên tòa tàu metro số 1 vẫn diễn ra?

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cũng nêu thực trạng, hệ thống chiếu sáng khu vực depot chưa đầy đủ, nhiều khu vực thiếu sáng khiến một số người có thể lợi dụng để xâm nhập.

Qua cuộc họp giữa Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Công an TP Thủ Đức và nhà thầu, các bên đã thống nhất các giải pháp tăng cường an ninh, an toàn cho khu depot Long Bình. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục điều tra, truy tìm người vẽ bậy metro số 1, đồng thời tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại phường Long Bình, đặc biệt là khu vực depot.

Theo báo cáo từ phía nhà thầu, đêm 29, rạng sáng 30/4, công ty bảo vệ tại depot Long Bình đã bố trí 16 nhân viên trực, chia thành 4 tổ và tuần tra 1 lần/tiếng. Trong phiên tuần tra lúc 3h15 ngày 30/4, sự việc chưa bị phát hiện.