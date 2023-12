Vì sao vàng SJC bị đẩy giá, đắt hơn thương hiệu khác cả chục triệu/lượng?

Độc quyền của SJC trên thị trường vàng là điều không tốt. NHNN nên lấy lại thương hiệu vàng quốc gia của SJC. Từ trước tới nay vẫn xem SJC là vàng mang thương hiệu quốc gia được nhà nước công nhận; từ đó tạo ra lợi thế không cạnh tranh của SJC”, ông Hiếu nói.

Đề xuất một số doanh nghiệp kinh doanh vàng được nhập khẩu

Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trung Khánh cho biết, Hiệp hội đã có nhiều đóng góp, kiến nghị bằng văn bản tới NHNN. Trước mắt, chưa cần thay đổi Nghị định 24, bởi sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiệp hội đang đề xuất cho một số đơn vị lớn như PNJ, Doji, SJC, mỗi doanh nghiệp nhập 500 kg vàng để làm nguyên liệu, sản xuất vàng nữ trang.

Theo ông Khánh, số lượng 500 kg này sẽ nhập dần dần, mỗi lần chỉ khoảng 50kg. Sử dụng đến đâu nhập đến đó, cam đoan không bán vàng đó ra thị trường, chỉ dùng làm nguyên liệu để sản xuất vàng nữ trang.

Hiện tại, Hiệp hội và các doanh nghiệp vẫn đang chờ câu trả lời từ NHNN.

“Còn nếu sửa Nghị định 24, Hiệp hội xin tự do hóa hoàn toàn, nghĩa là đưa ngành vàng nữ trang là ngành kinh doanh không cần điều kiện. Vàng miếng cũng xin được tự do kinh doanh, không có độc quyền, cho các doanh nghiệp được kinh doanh như một mặt hàng thông thường; còn việc nhập nguyên liệu thì vẫn do NHNN kiểm soát.