Vì sao Ukraine ưu tiên giành lại lãnh thổ trong điều kiện đàm phán với Nga?

Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga

Phát biểu thông qua một video trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 hôm 15/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra kế hoạch gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video tại Hội nghị G20 ở Bali, Indonesia ngày 15/11. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Các đề xuất mà nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến gồm đảm bảo an toàn hạt nhân và phóng xạ, an toàn an ninh lương thực và năng lượng, thả các tù nhân Ukraine, thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới; Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

“Tôi muốn cuộc xung đột kết thúc một cách công bằng và trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ukraine không nên thỏa hiệp với lương tâm, chủ quyền, lãnh thổ và độc lập của mình”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho hay nước này luôn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine mà không ra bất cứ điều kiện tiên quyết nào. “Không có điều kiện tiên quyết nào từ phía chúng tôi, ngoại trừ điều kiện chính là Ukraine phải thể hiện thiện chí”, ông nói.

Vào tuần trước, khi Nga thông báo rút quân khỏi Kherson và Ukraine tiến vào thành phố này, truyền thông phương Tây đã thảo luận về việc Moscow và Kiev nên đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn.