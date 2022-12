Vì sao UAV được triển khai với tần suất lớn chưa từng có trên chiến trường Ukraine?

Ông Samuel Bendett thuộc Trung tâm Phân tích hải quân Mỹ (CNA) có trụ sở tại Virginia cho rằng: “Sẽ có 2 yếu tố chính tác động đến các cuộc chiến trong tương lai. Thứ nhất là sự phổ biến và sẵn có của máy bay không người lái chiến đấu dành cho các hoạt động tầm xa, phức tạp và thứ hai là sự cần thiết phải có những máy bay không người lái chiến thuật giá rẻ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, hay tấn công tầm gần”.

Tầm quan trọng của đội quân UAV

Máy bay không người lại được coi là những đôi mắt trên chiến trường. Để theo dõi các động thái của Nga, quân đội Ukraine đã thành lập một đơn vị gồm các phi đội máy bay không người lái trinh sát mang tên Ochi (tiếng Ukraine nghĩa là đôi mắt). Mỗi phi đội có 4 binh sỹ phụ trách, được bố trí tại khắp mặt trận phía Đông để triển khai UAV mỗi ngày.

Một đội Ochi lựa chọn vị trí gần tiền tuyến, sạc pin cho UAV và kích hoạt kết nối Internet qua vệ tinh Starlink, để mọi thứ họ quan sát được có thể được truyền tới các lữ đoàn gần đó. Máy bay không người lái mà họ sử dụng là Matrice 300, nặng hơn 3,6kg, có giá thành khoảng 40.000 USD.

Một số chuyên gia cho rằng, chính sự xuất hiện của những máy bay không người lái nhỏ, giá thành tương đối rẻ, đã khiến cho cuộc xung đột tại Ukraine trở nên khác biệt, mang lại khả năng quan sát chưa từng có cho quân đội và nâng cao độ chính xác của hỏa lực pháo binh.

Những UAV chiến dấu như Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được Ukraine sử dụng hay Shahed-136 do Iran sản xuất được Nga triển khai, đang đóng vai to lớn hơn so với vai trò truyền thống. Ngoài ra, một loại máy bay không người lái cỡ nhỏ là Macvic do nhà sản xuất Trung Quốc DJI chế tạo cũng được dùng khá nhiều. Khi các lực lượng Ukraine tiến vào khu vực Kherson ở phía Nam vào tháng 11, một đơn vị đặc nhiệm đã sử dụng bom tự chế dùng cho Mavic để thả xuống các bãi mìn, nhằm dọn đường cho lực lượng của họ.