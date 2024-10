Vì sao 'tuần trăng mật' của Microsoft và OpenAI kết thúc?

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây', hai gã khổng lồ công nghệ trí tuệ nhân tạo Microsoft và OpenAI đang bước vào cuộc đối đầu khốc liệt. Microsoft là một trong những nhà đầu tư ban đầu của OpenAI, đặt nền móng cho sự phát triển và bùng nổ của ChatGPT, từ đó kéo theo cơn sốt AI đến tận ngày nay. OpenAI nhanh chóng trở thành startup AI có ảnh hưởng và giá trị nhất thế giới. Trong khi đó, gã khổng lồ Windows cũng vươn lên dẫn đầu thế giới về AI dựa vào các khoản đầu tư sớm này. Tổng cộng, Microsoft đã rót vốn hơn 13 tỷ USD vào startup AI đình đám. Công ty cũng sử dụng ChatGPT làm cơ sở cho dòng công cụ Copilot. Nhờ vào việc sở hữu một phần OpenAI, Microsoft thu về hàng tỷ USD doanh thu. Trong quá trình phát triển, hai công ty đã cùng vận động hành lang Quốc hội, cùng nhau vạch ra chiến lược và dường như đồng thuận về hầu hết mọi thứ. Khi OpenAI lật đổ Sam Altman khỏi vị trí CEO vào năm ngoái, CEO Satya Nadella của Microsoft đã làm việc hậu trường để đưa nhà sáng lập này trở lại vị trí. Hai công ty thân thiết đến mức Altman gọi mối quan hệ của họ là "tình anh em tốt nhất trong công nghệ". Microsoft đối đầu OpenAI là tất yếu? Ảnh: FT “Một rừng không thể có hai hổ” Vào tháng 3, có thông tin cho thấy Altman và Giám đốc điều hành của OpenAI Brad Lightcap đã công khai cố gắng lôi kéo các doanh nghiệp rời khỏi Copilot của Microsoft và hướng tới Enterprise ChatGPT của OpenAI. Cụ thể, Altman và Lightcap đã “tán tỉnh” hơn 300 giám đốc điều hành công ty tại New York, San Francisco và London, hạ thấp Microsoft bằng cách nói rằng, các doanh nghiệp có thể làm việc trực tiếp với những người đã xây dựng công nghệ genAI thay vì lấy công nghệ cũ từ Microsoft. Trong khi đó, Nadella từng nói, "Nếu OpenAI biến mất vào ngày mai… chúng tôi có tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và tất cả các khả năng. Chúng tôi có con người, chúng tôi có máy tính, chúng tôi có dữ liệu, chúng tôi có mọi thứ". Khoản đầu tư 14 tỷ USD của Microsoft vào OpenAI bao gồm tiền mặt cũng như tài nguyên điện toán, đặc biệt là sức mạnh máy tính cần thiết để đào tạo và chạy công nghệ. Khoản tiền mặt gần đây nhất được rót thêm là vào đầu tháng 10, khi OpenAI huy động được 6,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư bao gồm nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, Microsoft và nhà sản xuất chip AI Nvidia. Microsoft được cho là đã đầu tư 1 tỷ USD trong số đó. Sau vòng gọi vốn, OpenAI ước tính có giá trị là 157 tỷ USD. Thế nhưng, vậy là chưa đủ đối với công ty sở hữu ChatGPT. Công ty này đang đốt tiền với tốc độ khủng khiếp - 5 tỷ USD mỗi năm và điều đó sẽ không sớm kết thúc. Tờ New York Times đưa tin rằng, đến năm 2029, công ty sẽ chi 37,5 tỷ USD hàng năm cho chi phí điện toán, chi phí này chưa bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà và tất cả các chi phí khác của công ty. Do đó, OpenAI muốn Microsoft cung cấp cho mình nhiều sức mạnh tính toán hơn nữa. Và Microsoft đang chần chừ. Tờ Times lưu ý: "Nhân viên OpenAI phàn nàn rằng Microsoft không cung cấp đủ sức mạnh tính toán. Và nếu một công ty khác đánh bại họ trong việc tạo ra AI phù hợp với bộ não con người, Microsoft sẽ phải chịu trách nhiệm, vì họ đã không cung cấp cho OpenAI sức mạnh tính toán mà họ cần". OpenAI hiện đang tìm kiếm những nơi khác để có được những nguồn lực đó. Họ đã ký một thỏa thuận trị giá gần 10 tỷ USD với Oracle. Ngoài ra, Microsoft và OpenAI gần đây đã đàm phán lại mức giá trị sức mạnh tính toán của Microsoft, mặc dù không rõ liệu thỏa thuận mới có làm giảm hay tăng giá trị tài chính hay không. Do những vấn đề trên, Microsoft đã phòng ngừa rủi ro không phụ thuộc quá nhiều vào OpenAI cho lộ trình AI tương lai. Đáng chú ý, công ty đã trả hơn 650 triệu USD để thuê gần như toàn bộ nhân viên từ đối thủ cạnh tranh của OpenAI là Inflection. Gã khổng lồ phần mềm cũng thuê cựu giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Inflection, Mustafa Suleyman, để phụ trách các nỗ lực AI của Microsoft. Suleyman và OpenAI đã có một số lần đụng độ, với Altman ngày càng khó chịu khi Suleyman được tuyển dụng. Gil Luria, một nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư D.A. Davidson nói với tờ Times, "Microsoft có thể bị tụt hậu nếu chỉ sử dụng các công nghệ OpenAI. Đây là một cuộc đua thực sự và OpenAI có thể không giành chiến thắng". (Theo NYT, CW)