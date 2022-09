Vì sao Tuấn Hưng hát ở nhà cũng bị phạt ?

Địa phương cho biết hoàn toàn ủng hộ hoạt động của ca sĩ, miễn hoàn thành các thủ tục hành chính. Các thủ tục này hẳn phải tính đến việc quản lý tiếng ồn trong cộng đồng dân cư? Cho dù Tuấn Hưng không đàn hát có tăng âm suốt đêm ngày nếu so với quán karaoke chẳng hạn, nhưng hãy nghĩ đến tình cảnh của những nhà dân kề cận số 19 Hàng Khay. Trong suốt thời gian Tuấn Hưng tổ chức liveshow cùng ban nhạc, họ sẽ làm gì, đi đâu? Khán giả không muốn nghe còn có thể đi về. Còn họ?!

Tình cảnh với những người này xem ra còn tệ hơn có một chiếc loa công cộng chĩa vào nhà ở cự ly gần. Vì thời lượng của chương trình phát thanh qua loa khó mà đọ với một liveshow gồm các khách mời, ban nhạc hùng hậu. Âm thanh đủ để đáp ứng hàng ngàn khán giả chắc chắn công suất không nhỏ. Chính địa phương cũng đã xác định với báo chí rằng vi phạm hành chính của Tuấn Hưng bao gồm việc “mang thiết bị âm thanh công suất lớn vào phố đi bộ khi chưa có phép của cơ quan chức năng”.

Poster quảng cáo chương trình tại gia của Tuấn Hưng Ảnh: FB TUẤN HƯNG



Được biết, đêm nhạc tại gia 4/9 của Tuấn Hưng quy tụ một số giọng ca như Minh Quân, Vũ Duy Khánh “thu hút hàng chục nghìn người”. Trước đó hai tuần, Thanh Lam cũng xuất hiện tại Góc ban công (đây là tên của chuỗi chương trình tại gia mà chủ nhà dự định làm thường kỳ) của Tuấn Hưng ở vị trí khách mời. Tuấn Hưng từng nhiều lần ngẫu hứng hát ở ban công nhà anh tại phố Hàng Khay, thu hút đông đảo người hâm mộ. Gần đây, anh có kế hoạch tổ chức chương trình rõ ràng hơn, với các khách mời cụ thể, không thu vé khán giả.



Tuấn Hưng bây giờ có thể không cần kiếm tiền bằng việc ca hát. Hình như nhà anh cũng chính là trụ sở của hãng kinh doanh đồng hồ mang tên anh. Việc biểu diễn dù là miễn phí vẫn luôn có tác dụng hâm nóng tên tuổi và cả những công việc mà ca sĩ đang làm. Giống như các nhãn hàng vẫn đứng ra tổ chức liveshow không thu phí cho các ngôi sao để chiêu đãi khách hàng của họ vậy.



Có thể Tuấn Hưng thực tâm chỉ muốn hát tặng khán giả và không phải khán giả nào cũng có nhu cầu hay đủ tiền mua đồng hồ của anh, nhưng không phải tự dưng mà có những nơi quy định dành cho người biểu diễn và khán giả. Nhà hát, sân vận động… đã trở thành những thiết chế lâu đời để nuôi dưỡng nghệ thuật mà không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt công cộng. Gần đây do sự phát triển của công nghệ biểu diễn, nhiều nghệ sĩ mới tới các nơi danh lam thắng cảnh để tổ chức chương trình.



Chắc họ sẽ không phải bỏ công đi xa như thế nếu được may mắn như Tuấn Hưng: có nhà ngay trong không gian phố đi bộ. Nhờ đó mà anh không phải thuê địa điểm, không cần thiết kế sân khấu, khỏi lo chỗ ngồi, an ninh cho khán giả… Nhưng tất nhiên phố đi bộ là không gian công cộng được quản lý theo Quy chế do UBND TP. Hà Nội ban hành. Và việc Tuấn Hưng cần liên hệ với cơ quan quản lý để biểu diễn trong không gian này là chuyện hết sức bình thường.



Lý luận “đây là ban-công nhà riêng”, tôi muốn hát kiểu gì lúc nào là việc của tôi không thể chấp nhận với một người biểu diễn chuyên nghiệp. Vì những người đang “phá làng phá xóm” bằng loa kéo hay karaoke tại gia cũng tư duy ở mức như vậy. Rõ ràng sự kiện của Tuấn Hưng về tính chất, quy mô khác hẳn với những nghệ sĩ đường phố nhỏ lẻ đang hoạt động tại phố đi bộ. Chắc có lẽ anh phải làm chương trình ở các quảng trường trong khu đi bộ mới phù hợp.