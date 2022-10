Vì sao tự truyện của Ưng Hoàng Phúc ế ẩm?

Hầu hết câu chuyện được cho là điểm nhấn trong sách độc giả đều đã có thể đọc thấy trên các trang báo mạng, từ các scandal cấm sóng cho đến việc Ưng Hoàng Phúc bị thoát vị đĩa đệm nặng và tán gia bại sản vì chữa bệnh, nguyên nhân tan vỡ với ông bầu Quang Huy, thậm chí việc anh kết hôn với một phụ nữ single mom… cũng đều là những câu chuyện đã được “viết nát” trên các báo. Đến đoạn kể lại quãng thời gian “vượt khó” khi bệnh tật quấn thân và các bầu show quay lưng, thậm chí người ta còn bê nguyên một bài phỏng vấn vào sách.

Cuốn sách được MC Liêu Hà Trinh chấp bút.



Một chi tiết khác, khiến nhiều fan của Ưng Hoàng Phúc chờ đợi là đoạn anh trần tình về scandal “bị cấm diễn một thời gian do phạm trù đạo đức” thì thái độ kể lại (hoặc bào chữa) của tác giả lại khiến người đọc nghi ngờ. Theo đó, mấy lần xô xát, thậm chí có cả chuyện vệ sĩ của Ưng Hoàng Phúc chém người cũng đều được thuật lại qua loa trên tinh thần “tôi có lý”, đánh người là do tự vệ “lẽ nào ôm đầu máu đi về”. Sự phi lý nằm ở chỗ, chính Phúc gọi đây là combo tam tai, nhưng có vẻ ê kíp của anh không hề rút kinh nghiệm. Bởi cách đơn giản nhất để chứng minh mình vô can trong những trường hợp tương tự, và để bảo vệ bản thân khỏi đồn đoán vô cớ chính là trình báo công an, lập biên bản xác nhận sự việc (bị tấn công và gây hấn trước – nếu có) thì bên Ưng Hoàng Phúc bỏ qua trong khi sự việc được lặp lại bốn, năm lần. Bản thân anh, sau mười mấy năm vẫn hồn nhiên tự hỏi: “Từ tài xế, trợ lý, bảo vệ quanh tôi có vấn đề đều gắn tên tôi vô hết, những lúc đó tôi thật sự hoang mang” (trang 102).

Nhắc lại, thời điểm Ưng Hoàng Phúc bị các đơn vị biểu diễn cho vào danh sách đen anh đã rất nổi tiếng, có quản lý riêng, có đoàn đội hỗ trợ chứ không còn là một cậu trai quê lần đầu tiếp xúc mặt trái của xã hội.