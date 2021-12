Vì sao trẻ thích giơ tay “đầu hàng” khi ngủ? Hiểu được 4 lý do này bố mẹ sẽ an tâm hơn nhiều

Kể từ khi con gái chào đời, bố của Quân Quân phát hiện ra con mình khi ngủ thường giơ 2 tay lên đầu một cách vô thức. Hiện tại, cô bé Quân Quân đã 5 tuổi nhưng vẫn luôn duy trì tư thế này khi ngủ. Vào mùa hè, gia đình bật điều hòa cả đêm, sáng dậy 2 tay của cô bé lúc nào cũng lạnh ngắt.



Cô bé Quân Quân thường giơ 2 tay lên đầu khi ngủ. (Ảnh minh họa)

Lo lắng cho con gái, 2 vợ chồng đêm nào cũng sửa lại tư thế ngủ cho con gái. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, cô bé lại tự động giơ tay "đầu hàng" khi ngủ. Thậm chí có những lúc, người bố cố tình cho tay của cô bé vào trong chăn bông. Nhưng lúc này, cô bé cứ ngọ nguậy khó chịu, không thể ngủ ngon giấc, chỉ khi đạp tung chăn, thoải mái giơ 2 tay lên đầu thì mới ngủ lại.

Bố của Quân Quân đã chụp một bức ảnh trong tư thế ngủ "đầu hàng" của con gái mình và đăng lên một hội nhóm trên mạng, không ngờ nó gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các bà mẹ. Rất nhiều bà mẹ cũng chia sẻ con mình khi ngủ thường giơ 2 tay "đầu hàng" như vậy. Thậm chí, một số người còn tỏ ra lo lắng liệu đứa trẻ có bị bệnh gì không.

Nguyên nhân khiến trẻ có tư thế ngủ "đầu hàng"



1. Thói quen hình thành từ trong bụng mẹ

Khi ở trong bụng mẹ, do không gian hạn chế nên thai nhi không thể di chuyển tự do, chúng thường co 2 tay 2 chân và ở trong tư thế cuộn tròn. Ở giai đoạn sơ sinh, bố mẹ nên duy trì tư thế co 2 tay 2 chân này vì nó mang lại cho trẻ cảm giác an toàn như trong bụng mẹ. Tuy nhiên, khi trẻ lớn hơn một chút, lúc nằm ngửa ngủ, trẻ sẽ tự động giơ 2 tay lên đầu, nó giống như một phản xạ ở trong không gian rộng nên bố mẹ không cần quá lo lắng.



Ảnh minh họa.