Vì sao Trà Vinh không thanh tra các gói thầu liên quan Công ty Việt Á?

Sở Y tế Trà Vinh.

“Khi phê duyệt kế hoạch thanh tra thì có nhưng khi PC03, Bộ Công an vô làm việc liên quan các gói thầu liên quan Việt Á, tỉnh mới bỏ ra để Bộ Công an làm. Do đó, tỉnh không thanh tra các gói thầu liên quan Việt Á. Thanh tra tỉnh có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh”, ông Trần Văn Ba thông tin.