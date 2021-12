Vì sao TPHCM tăng trưởng kinh tế âm nhưng thu ngân sách tăng năm nay?

Your browser does not support the audio element.

Chiều 29/12, ông Trần Phước Tường, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, chủ trì buổi họp báo nhằm báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của địa bàn. Trong năm 2021, TPHCM là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với nhiều chỉ số kinh tế sụt giảm sâu.

"Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn ước giảm 6,78% cùng kỳ, là mức giảm sâu nhất trong lịch sử. Điểm sáng là tổng thu ngân sách Nhà nước năm nay ước thực hiện hơn 383.000 tỷ đồng, vượt 5,2% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ", lãnh đạo Cục Thống kê TPHCM nhìn nhận.

Nghịch lý GRDP giảm nhưng thu ngân sách tăng

Giải đáp thắc mắc của nhiều người về vấn đề GRDP của địa bàn giảm, nhưng thu ngân sách vượt kế hoạch, đại diện Cục Thống kê thành phố phân tích, thu ngân sách sẽ bao gồm nhiều nguồn, tuy nhiên, chỉ một vài phần nhất định được tính vào tổng sản phẩm địa bàn. Cụ thể, những phần thu ngân sách được tính vào GRDP là thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt...