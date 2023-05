Vì sao TP.HCM nóng 36 độ C, nhưng app thời tiết báo cảm giác như 42 độ

Nhiệt độ thấp cũng có thể gây cảm giác nóng bức và gây nguy hiểm cho sức khỏe khi ở ngoài trời, nếu độ ẩm cao. Ảnh: Quỳnh Danh.



Sáng 4/5, Weather cho biết nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội là 30 độ C. Đây không phải nhiệt độ quá cao, tuy nhiên chỉ số nhiệt độ “Feels like” lại lên đến 38 độ C. Tương tự, Accuweather cho biết nhiệt độ là 30 độ C, nhưng nhiệt độ “Real feel” lại là 36-39 độ C.

Tại TP.HCM, ứng dụng thời tiết trên iOS cho biết mức nhiệt độ ngoài trời ở 36 độ C, mức người dùng cảm nhận là 42 độ C. Độ ẩm cao, ít gió, kết hợp với hiệu ứng đô thị khiến người dân mệt mỏi hơn. Cuối tuần này, mức nhiệt độ "Feels like" tại TP.HCM còn tăng lên ngưỡng 44-45 độ C, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động thường nhật.