‘Vì sao tôi bỏ iPhone 12, dùng Pixel 6?’

Cho tới thời điểm này, Apple vẫn sử dụng công nghệ kết nối Lightning, ngay cả khi nó đã ra mắt gần 10 năm, bất chấp đề nghị dùng cổng sạc Type C từ Ủy ban Châu Âu (EC). Phần lớn các sản phẩm mới năm nay của hãng như iPad, MacBook, MagSafe… đều đã chuyển sang cổng Type C.

Đây là một điều gây khó chịu với nhiều người dùng khi phải mang bên mình 2 chuẩn đầu sạc mỗi khi ra ngoài.

Pixel 6 sử dụng cổng Type C, có thể đồng bộ tốt với mọi thiết bị dùng cổng sạc Type C khác của Apple. Chưa kể, kết nối qua cổng Type C sẽ mang lại tốc độ sạc, truyền dữ liệu vượt trội hơn so với cổng Lightning.

Camera tuyệt vời cùng công cụ chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ

So với Pixel 6 Pro, Pixel 6 không được trang bị ống kính tiềm vọng, tuy nhiên, không vì thế mà trải nghiệm chụp hình trên Pixel 6 bị hạn chế. Pixel 6 có thể cho ra những tấm ảnh chi tiết, sắc nét ngay cả trong trường hợp thiếu sáng nhờ vào thuật toán từ Google.