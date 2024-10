Một vấn đề thường gặp mà người dùng Android đối mặt là tốc độ sạc bỗng nhiên chậm lại. Vì sao tốc độ sạc điện thoại Android bỗng nhiên chậm? 1. Cáp sạc và củ sạc không chất lượng Nguyên nhân phổ biến nhất khiến tốc độ sạc điện thoại Android bị chậm là do sử dụng cáp sạc hoặc củ sạc không đảm bảo chất lượng. Cáp sạc bị hỏng, đứt gãy hay không tương thích với thiết bị thường dẫn đến dòng điện truyền tải không ổn định. Tương tự, củ sạc không đúng công suất hoặc thuộc loại hàng nhái cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc pin.

Vì sao tốc độ sạc điện thoại Android bỗng nhiên chậm. (Ảnh minh họa) 2. Cổng kết nối bị bẩn Cổng kết nối của điện thoại bị bám bụi bẩn, mảnh vụn hoặc rỉ sét cũng là nguyên nhân khiến cho việc kết nối bị gián đoạn, dòng điện không lưu thông tốt, từ đó làm giảm hiệu suất sạc. Để khắc phục, bạn có thể sử dụng tăm bông hoặc bàn chải mềm để làm sạch cổng sạc thường xuyên. 3. Tính năng sạc nhanh bị vô hiệu hóa Nhiều điện thoại Android hiện nay được tích hợp tính năng sạc nhanh. Tuy nhiên, tính năng này có thể bị vô hiệu hóa do phần mềm hoặc cài đặt không phù hợp. Để kiểm tra, bạn có thể vào phần cài đặt pin trên điện thoại và kích hoạt lại tính năng này. 4. Ứng dụng chạy ngầm Các ứng dụng chạy ngầm trên điện thoại không chỉ làm tiêu hao năng lượng mà còn ảnh hưởng đến tốc độ sạc. Khi điện thoại đang sạc, hãy tắt bớt các ứng dụng không cần thiết hoặc sử dụng chế độ máy bay để tiết kiệm pin và cải thiện tốc độ sạc. 5. Hệ điều hành hoặc phần mềm lỗi thời Hệ điều hành hoặc phần mềm lỗi thời cũng có thể dẫn đến tốc độ sạc chậm. Các phiên bản mới thường đi kèm với các bản vá lỗi giúp tối ưu hóa hiệu suất sạc. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn luôn được cập nhật các phiên bản mới nhất. 6. Pin hỏng Một nguyên nhân khác là do pin của điện thoại đã bị chai hoặc hư hỏng. Sau một thời gian dài sử dụng, pin lithium-ion sẽ mất dần khả năng tích trữ năng lượng, dẫn đến tình trạng sạc chậm. Trong trường hợp này, việc thay pin là một giải pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất sạc. Theo VTC news