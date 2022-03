Vì sao tình trạng tái nhiễm Covid-19 có xu hướng ngày càng tăng?

Những người đã được tiêm chủng khi nhiễm COVID-19 thường ít nghiêm trọng hơn so với người chưa tiêm (những người không có bất kỳ khả năng miễn dịch nào). Đây là lý do tại sao tỷ lệ nhập viện thấp hơn trong số những người đã tiêm chủng.

Do đó, dù có nguy cơ tái nhiễm nhưng các chuyên gia tin rằng tái nhiễm sẽ ít nghiêm trọng hơn so với nhiễm bệnh lần đầu. Điều này là do lượng kháng thể chống Covid-19 ở lần đầu vẫn còn sót lại trong cơ thể. Thêm vào đó, nhiều người đã được tiêm phòng nên sẽ làm tăng thêm mức độ miễn dịch của họ.

Tuy nhiên, cho dù lần tái nhiễm không tồi tệ như lần đầu mắc bệnh nhưng phụ thuộc vào thời điểm bạn tái nhiễm, các triệu chứng bạn gặp phải có thể thay đổi tùy theo biến thể mà bạn nhiễm.

Chúng ta biết rằng mức độ nghiêm trọng của COVID-19 thay đổi từ biến thể này sang biến thể khác. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt mức độ nghiêm trọng khi mắc bệnh là do các biến thể hay là do mức độ miễn dịch của bản thân sau khi đã nhiễm bệnh hay là tiêm chủng trước đó.