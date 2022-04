Vì sao tình cũ Hòa Minzy không phát hành trọn vẹn ca khúc tự sáng tác?

Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải thông báo chia tay vào tháng 2/2022

Mới đây nhất, tình cũ của Hoà Minzy đã bất ngờ 1/2 ca khúc tự sáng tác mang tên Điều Em Muốn và lập tức thu hút sự chú ý.

Your browser does not support the video tag.

Ca khúc Điều Em Muốn được Minh Hải sáng tác và viết nên câu chuyện của một cặp đôi yêu nhau, luôn muốn được mãi bên nhau đến nơi "tận cùng thế giới". Nhưng khi "giông bão" kéo đến và có "hình bóng khác trót bên em những lúc cần" thì anh mới chợt nhận ra đã mất đi người con gái mình từng yêu.