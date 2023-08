Vì sao Thùy Trang không có tên trong danh sách tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD?

Vị chuyên gia này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi được hỏi về việc Thùy Trang không được ra sân phút nào tại sân chơi World Cup, giải đấu mà bản thân tiền vệ này có thể sẽ không có lần thứ 2 góp mặt.“Tuyển nữ Việt Nam có đến 270 phút thi đấu tại New Zealand nhưng một cầu thủ có những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam như Thùy Trang không thi đấu 1 phút nào trên sân thì quả là tiếc nuối thật.Có thể do những toan tính chiến thuật, nhân sự của mỗi huấn luyện viên là khác nhau, nhưng khi xác định mục tiêu là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thì Thùy Trang xứng đáng được ra sân ở những giải đấu đặc biệt như vậy” - chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ.

Trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng, Thùy Trang không có được thể lực tốt nhất nên ông không tung vào sân tại World Cup 2023. Trong khi đó trả lời Lao Động, Thùy Trang cho biết, cô không gặp vấn đề về sức khỏe và khát khao được ra sân. Dù buồn và tiếc nuối vì lỡ cơ hội được thi đấu ở sân chơi thế giới, nhưng cô vẫn tôn trọng bởi đây là toan tính, chiến thuật của ban huấn luyện đề ra.