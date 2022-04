Vì sao Thụy Điển - Phần Lan gấp rút "lên dây cót" gia nhập NATO?

PHẢN ỨNG CỦA NATO

Các binh sĩ NATO tập trận (Ảnh: AFP).

Phần Lan và Thụy Điển có thể tạo ra lịch sử khi từ bỏ vai trò trung lập bằng cách thay đổi khái niệm làm thế nào để gìn giữ hòa bình cho quốc gia. Họ có thể khiến các quốc gia trung lập khác phải suy nghĩ lại. Thế giới không còn như cũ sau ngày 24/2.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng các đơn đăng ký của Phần Lan và Thụy Điển sẽ được hoan nghênh, cũng như sự ủng hộ từ các thành viên chủ chốt của NATO như Mỹ, Anh, Đức và Pháp. Tuy nhiên, mọi đơn xin gia nhập thành viên đều phải được chấp nhận đồng thuận bởi tất cả 30 quốc gia NATO hiện này. Quá trình này được coi có thể mất từ 4 tháng đến một năm. Khi đó cuộc xung đột Nga - Ukraine nhiều khả năng chưa chấm dứt hoàn toàn.

Dù cho Phần Lan và Thụy Điển quyết định có nộp đơn vào các tuần tới hay không, thì hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 6 tới diễn ra tại Madrid sẽ được coi là mốc quan trọng định hình cho cấu trúc an ninh cũng như bối cảnh sức mạnh mới của châu Âu, khi NATO sẽ đưa ra chiến lược an ninh mới định hướng cho họ trong thập niên mới.

Do hiện là Đối tác Cơ hội Nâng cao của NATO, Phần Lan và Thụy Điển đã có mức độ tương tác quân sự đáng kể và đủ sâu với các quốc gia NATO. Các binh sĩ Phần Lan và Thụy Điển đã tham gia vào chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu ở Afghanistan. Ngoài ra, cả hai quốc gia đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ về trang thiết bị và huấn luyện kể từ năm 2015. Do đó, vấn đề hiện nay không phải là về vấn đề kỹ thuật, mà chính là liệu việc Phần Lan và Thụy Điển có vượt qua các di sản lịch sử cũng như các cảnh báo từ Nga để gia nhập NATO hay không.

DƯ LUẬN TẠI PHẦN LAN - THỤY ĐIỂN