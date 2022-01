Vì sao Thủ tướng New Zealand hoãn tổ chức đám cưới?

Theo tờ báo của New Zealand, do chủng Omicron, New Zealand đang chuẩn bị chuyển sang mức phản ứng “đỏ” vào thứ Hai tuần tới.

“Đám cưới của tôi tạm thời sẽ không diễn ra”, bà Ardern nói trong một cuộc họp báo về các hạn chế Covid-19 mới ở nước này hôm 23/1.

Bà Ardern cho biết, những địa điểm phục vụ khách trong nhà như quán bar, nhà hàng và các sự kiện như đám cưới sẽ giới hạn tối đa 100 người. Theo Thủ tướng Arden, giới hạn sẽ giảm xuống còn 25 người nếu các địa điểm tổ chức không yêu cầu kiểm tra chứng nhận tiêm chủng.