Vì sao thanh toán không tiền mặt sụt giảm sau Tết?

Theo đó, tỉ lệ thanh toán không tiền mặt tại các cửa hàng CellphoneS ở các tỉnh thành chỉ chiếm 30-40%, ít hơn một nửa so với hai thành phố lớn. Do đó, khi mở rộng ra các tỉnh thành, tỷ trọng thanh toán không tiền mặt giảm đi.

Không chỉ ở mảng bán lẻ công nghệ, thống kê của Payoo cho thấy mảng giáo dục cũng đi ngược xu hướng chung. Cụ thể, giai đoạn tháng 2 năm nay, giá trị các giao dịch trực tiếp tăng trưởng đến 70-80% so với các tháng trước, trong khi giao dịch trực tuyến sụt giảm từ 10 – 25%. Điều này là do các trường học, trung tâm đào tạo mở cửa cho học sinh quay lại trường học thay vì học trực tuyến như trước, do đó tỷ lệ thanh toán tại chỗ tăng đột biến.