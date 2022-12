Vì sao thai nhi được sống trong nước ối 10 tháng mà da không bị tổn thương?

Nguyên nhân chính là do tình trạng da của em bé trước và sau khi sinh hoàn toàn khác nhau, có hai điểm mấu chốt giúp thai nhi có thể ở trong nước ối 10 tháng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về da.

1. Áp suất thẩm thấu giữa cơ thể và nước ối

Làn da của con người chúng ta sẽ trở nên trắng bệch và nhăn nheo sau khi ngâm nước lâu. Nguyên nhân chủ yếu là do lớp sừng trên bề mặt bị trương nở sau khi hấp thụ quá nhiều nước. Điều này phần lớn là do độ ẩm và các thành phần cấu trúc của da người khác với môi trường bên ngoài nên áp suất thẩm thấu được hình thành và da phồng lên do hấp thụ nước.

Nhưng thành phần của nước ối trong tử cung lại hoàn toàn khác. Tuy là nước nhưng nước ối lại khác với nước mà chúng ta tiếp xúc. Nước ối chứa nhiều khoáng chất, muối vô cơ và các chất vi lượng khác