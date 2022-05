Vì sao suốt nhiều ngày không nghe được tiếng kêu cứu dưới vực sâu Yên Tử?

Cụ thể, vào trung tuần tháng 12/2011, lực lượng chức năng đã giải cứu một nam thanh niên tên Nguyễn Tài Q. (SN 1984, ở Hà Nội) dưới vực đá sâu khoảng 70m, vách dốc dựng đứng cũng ở khu vực phía Nam chùa đồng. Nạn nhân còn sống sót nhưng bị nhiều chấn thương.

Cũng theo Ban quản lý, nạn nhân Q. sau khi được cứu sống cho biết, sáng ngày 13/12/2011, nạn nhân mang theo máy ảnh, một mình lên chùa Đồng. Khi lên đến nơi, do thấy phong cảnh đẹp nên đã tự ý trèo qua lan can an toàn ra phía ngoài để chụp ảnh; không may dây máy ảnh mắc vào chân dẫn đến trượt chân rơi xuống vực.

Sau 24 giờ dưới vực sâu trong thời tiết giá lạnh với nhiều vết thương nặng, anh Q. may mắn được lực lượng chức năng tìm thấy và cứu sống.

Trước đó, Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên tử có tiếp nhận thông tin về việc anh Q. mang theo máy ảnh đi khỏi nhà trọ nhưng không thấy trở về. Nghi ngờ người này bị lạc trong rừng và gặp nguy hiểm, Ban quản lý đã huy động tới 40 người, chia làm nhiều nhóm tìm kiếm khắp khu vực.