Vì sao ‘Spider-Man: No Way Home’ của 'nhện' Tom Holland được mong chờ nhất?

Sau suất chiếu sớm dành cho báo giới, Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) nhận cơn mưa lời khen và được đánh giá là bộ phim Người Nhện xuất sắc nhất từ trước tới nay.

Nhưng Spider-Man: No Way Home lại là bộ phim đầu tiên đánh dấu một chặng đường trọn vẹn của Người Nhện. Trước đó, Spider-Man 3 (2007) có một cái kết mở khi Peter Parker và Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) chưa quay lại với nhau. Sam Raimi dự tính làm Spider-Man 4 nhưng bị hủy bỏ. Thương hiệu The Amazing Spider-Man thì buộc phải kết thúc ở phần 2 vì nhiều lý do.

Trong khi đó, Spider-Man: No Way Home được Marvel Studios và Sony dự tính là cái kết của bộ ba phim Người Nhện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Khán giả đã chứng kiến hành trình trưởng thành của cậu từ Captain America: Civil War (2016) qua đến Spider-Man: Homecoming (2016) rồi hai phần Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) cũng như Spider-Man: Far From Home (2019).

Tác phẩm được định sẵn những biến cố, cảm xúc để cậu trưởng thành hơn sau khoảng thời gian đã qua và chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới đầy cam go hơn trước mắt.