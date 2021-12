Vì sao Song Hye Kyo liên tục gặp trái đắng với các 'phi công trẻ'?

Song Hye Kyo đã có sự trở lại được mong chờ trong năm 2021.

Với tác phẩm Now, We Are Breaking Up của đài SBS cô vào vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang từng bị tổn thương vì tình yêu.

Đóng cặp với nữ diễn viên là Jang Ki Yong, đàn em kém cô tới 11 tuổi. Bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng trước khi lên sóng nhưng đã phải nhận thất bại nặng nề cả về nội dung, diễn xuất và rating.

Now, We Are Breaking Up bị đánh giá là có nội dung nhàm chán, cũ kỹ. Bộ phim khiến khán giả cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực, rating chỉ dao động trong khoảng 6%. Diễn xuất của cả hai diễn viên chính cũng nhận nhiều ý kiến phê bình.

Quay ngược thời gian về 2 năm trước, Song Hye Kyo cũng phải nhận “trái đắng” cùng bộ phim Encounter đóng cùng Park Bo Gum, một đàn em khác kém cô tới 13 tuổi.