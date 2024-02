Vì sao sếp ngân hàng 'ưu ái' cho vay bất động sản?

"Cho vay bất động sản đã bớt rủi ro"

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối năm 2023, dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 2,75 triệu tỷ đồng, tăng 6,75% so với đầu năm.

Trong đó, tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản đạt mức tăng 22%, chiếm khoảng 26% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực bất động sản.

Cho vay bất động sản vốn được cho là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các ngân hàng thương mại. Dẫu vậy, trong bối cảnh nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn, việc cho vay đối với lĩnh vực vẫn an toàn hơn cả trong mắt nhiều nhà băng.

Tại hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng do NHNN tổ chức ngày 20/2, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc Ngân hàng VPBank, cho rằng so với cho vay tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh, việc cho vay bất động sản dù sao vẫn an toàn hơn, bởi tài sản đảm bảo là nhà đất có giấy tờ pháp lý rõ ràng.

Ngay cả khi khủng hoảng, ngân hàng cho vay cũng không bao giờ lo mất sạch vì tài sản đảm bảo là bất động sản vẫn còn đó.