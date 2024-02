Vì sao sau Tết nên ăn nhiều mướp đắng?

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, mướp đắng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, chất xơ, các hợp chất chống oxy hóa dồi dào.

Một nghiên cứu trên chuột công bố trong Diabetes Research and Clinical Practice năm 2008 cho thấy mướp đắng có thể giúp chống lại tình trạng mỡ nội tạng.

Mỡ nội tạng đặc trưng bởi sự tích tụ của chất béo xung quanh dạ dày và bụng, mỡ nội tạng có liên quan với tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường và bệnh Alzheimer.

Năm 1998, các nhà khoa học người Mỹ đã tìm ra nguyên tố thanh lọc mỡ trong mướp đắng. Hiện phương pháp giảm béo bằng mướp đắng đã được đưa vào điều trị giảm béo ở nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

Trong khi đó, kho tàng vitamin C trong mướp đắng có khả năng tăng cường miễn dịch cho gan hiệu quả và duy trì hoạt động bình thường của gan. Ăn mướp đắng thường xuyên giúp thải độc và làm sạch gan, giữ gan luôn khỏe mạnh.

Không những thế, nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng mướp đắng có thể bảo vệ gan chống lại các tổn thương do rượu, do vậy chúng có tác dụng hữu ích trong hỗ trợ cơ thể chống lại gan nhiễm mỡ do rượu, làm giảm các phản ứng viêm ở tế bào.

Sử dụng mướp đắng hiệu quả