Vì sao 'Rap Việt All Star Concert' bị tố vi phạm bản quyền 'Ký ức Hội An'?

Hình ảnh được cho là vi phạm bản quyền (Ảnh: Đảo Ký ức Hội An).

Bộ hình thức thể hiện các mẫu trang phục của show diễn Ký ức Hội An đã được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 6261/2021/QTG, cấp phép ngày 30/8/2021 bởi Cục Bản quyền tác giả.

Đại diện chương trình thực cảnh Ký ức Hội An cho rằng màn biên đạo tiết mục Thanh âm da vàng trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa trong chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 đã có sự sao chép từ "Màn 1: Sinh mệnh" và "Màn 5: Áo dài" của show diễn thực cảnh Ký ức Hội An.

Phía này khẳng định sự tương đồng rõ rệt với 2 đoạn trích trên là sự vi phạm đối với bản quyền của Ký ức Hội An, được bảo hộ tại các văn bằng nêu trên.

Lãnh đạo chương trình thực cảnh Ký ức Hội An khẳng định không chỉ vi phạm bản quyền hình ảnh và hình thức biểu diễn của Ký ức Hội An, màn vũ đạo tại tiết mục Thanh âm da vàng trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa tại Rap Việt All Star Concert 2023 còn vi phạm về trang phục biểu diễn với hình ảnh áo dài và nón lá gắn đèn led.