Vì sao Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trong trận Việt Nam - Lào?

"Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong khán giả thông cảm" hay "Chương trình đang tạm thời bị gián đoạn vì lý do bản quyền. Mong quý vị khán giả thông cảm và quay lại sau"…

Quốc ca Việt Nam và Lào đều bị tắt khi trận đấu phát sóng qua kênh Youtube vì bản quyền âm nhạc.

Tuy nhiên, tình huống này chỉ xảy ra trên kênh Youtube phát sóng trận đấu là Next Sports, còn khán giả xem qua truyền hình không gặp tình huống này, trên sóng của VTV, Quốc ca hai nước vẫn được bật tiếng bình thường.



Mặc dù vậy, điều này vẫn khiến không ít người hâm mộ xem trực tiếp qua kênh Youtube không khỏi ngạc nhiên khi trong khi đây là trận đấu chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mà Quốc ca phải... tắt tiếng.



Lý do được cho là gần đây ca khúc "Tiến quân ca" vướng tranh cãi về bản quyền trên nền tảng số. Hiện tại, BH Media đang là đơn vị đứng ra đăng ký sở hữu bản quyền ca khúc trên nền tảng YouTube.



Chính vì vậy, kênh Youtube phát sóng trực tiếp trận đấu là Next Media đã chủ động tắt tiếng của Quốc ca Việt Nam, Lào trong trận đấu nhằm bảo vệ, tránh việc người hâm mộ có thể không được xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên kênh Youtube vì lý do liên quan đến bản quyền âm nhạc.



Nếu bản "Tiến quân ca" phát tại lễ chào cờ ở AFF Cup là bản ghi của BH đang sở hữu bản quyền, YouTube sẽ tự động tiến hành gỡ video trực tiếp bởi lý do vi phạm bản quyền trên nền tảng này.

Sự việc ca khúc "Tiến quân ca" bị đánh gậy bản quyền trên nền tảng Youtube đã diễn ra cách đây một thời gian và không chỉ mỗi ca khúc này mà một loạt ca khúc các nhạc sĩ sáng tác, tự bỏ tiền ra sản xuất khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.