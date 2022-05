Vì sao Quảng Ngãi tạm dừng 2 dự án điện mặt trời trên đầm An Khê?

Mới đây, tại cuộc họp tiếp thu, cho ý kiến liên quan đến 2 dự án nhà máy điện mặt trời trên đầm An Khê, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm dừng việc đầu tư cả 2 dự án.

Quảng Ngãi tạm dừng 2 dự án điện mặt trời trên đầm An Khê. (Ảnh: H.N)

Theo tìm hiểu của PV VTC News, dự án Nhà máy điện mặt trời đầm An Khê do Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống đề xuất. Dự án có quy mô 33,9ha tại đầm An Khê với công suất thiết kế 50MWp, tổng mức đầu tư 981 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành giai đoạn 1 là quý IV/2023, giai đoạn 2 là quý IV/2024.