Vì sao Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột Israel - Hamas?

Nhiều quốc gia ở Trung Đông, gồm cả Ai Cập, Oman và Kuwait, mong muốn đóng vai trò hòa giải, nhưng Qatar đã thể hiện là nước giải quyết vấn đề then chốt và ủng hộ đối thoại trong khu vực.

Các quan chức Qatar đã tham gia vào nhiều quá trình dàn xếp đàm phán ở Ukraine, Lebanon, Sudan, Iran, Afghanistan và Dải Gaza, bao gồm cả quá trình tiếp đón các lãnh đạo của nhóm Taliban và cánh chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani (phải) tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Jordan ngày 7/11. Ảnh: Reuters

Giới quan sát tin Qatar tích cực đảm nhận vai trò này vì, là một quốc gia nhỏ bé nhưng cực kỳ giàu có nhờ sở hữu nguồn khí đốt hóa lỏng khổng lồ, nước này cần trở thành một phần không thể thiếu đối với cộng đồng quốc tế và được bảo vệ khỏi sự can thiệp không mong muốn từ các nước láng giềng lớn hơn như Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Theo báo Guardian, cuộc tẩy chay Qatar giai đoạn 2017 - 2021 do Ảrập Xêút dẫn đầu cho thấy Doha có lí do chính đáng để lo sợ.

Thách thức

Qatar đã vấp phải sự phản đối cả ở bên phía Mỹ và Israel. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X đầu tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Budd tỏ ra hoài nghi việc “suốt nhiều tuần qua, Bộ ngoại giao Qatar tuyên bố 'gần' đàm phán được một thỏa thuận phóng thích các con tin bị Hamas bắt giữ, kể cả các con tin Mỹ”.