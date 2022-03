Vì sao Phó Chủ tịch TP Từ Sơn, Bắc Ninh bị bắt?

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Thế Tuấn.

Ông Nguyễn Thế Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đến dự án đấu giá đất tại phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Những sai phạm tại dự án này diễn ra từ thời điểm ông Nguyễn Thế Tuấn còn giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn). Ông Nguyễn Thế Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến dự án đấu giá đất tại TP Từ Sơn. Quảng cáo Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng bắt giữ ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh và một trưởng phòng của Sở. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, thông tin chi tiết về vụ việc liên quan sẽ được đơn vị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh để thông tin đầy đủ trong những ngày tới. Văn Chương