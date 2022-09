Vì sao Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ bị bắt?

Trước đó, ngày 19/9, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phạm Trung Kiên (38 tuổi), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (38 tuổi) và Bùi Mạnh Cường (32 tuổi), đều thuộc Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Điện Biên Phủ.

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".